Vélez le ganó 2 a 1 a Talleres

Vélez Sarfield sumó ayer otro triunfo en sus dos presentaciones en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol al vencer, no sin sufrimiento, a Talleres de Córdoba por 2-1 en el estadio "José Amalfitani" de Liniers. El conjunto de Carlos Tévez -que ni se saludó con Guillermo Barros Schelotto, ex compañeros en Boca Juniors- empezó arriba con gol de cabeza de Augusto Schott ante un local que se mostraba perdido en el juego, pero que cambió la cara en el complemento con los ingresos de Maher Carrizo y Diego Valdés. Enseguida, igualó por medio de Manuel Lanzini de tiro libre con ayuda del arquero Guido Herrera y luego fue Joaquín García que mandó a guardar la primera pelota que tocó tras un año de inactividad por una fractura de tobillo. Emoción total en el estadio Amalfitani para un equipo aún tan irregular como efectivo que deberá seguir trabajando en su funcionamiento.

Sabiendo que el defensor Joaquín García, fue el héroe inesperado. Sí, es que el mérito de Vélez fue que supo sufrir. No se resignó a atacar y tuvo su premio. Guillermo Barros Schelotto volvió a meter cambios y otra vez le resultaron. Sucede que García, que sumó sus primeros minutos en cancha después de una lesión de ligamentos cruzados que lo marginó más de un año, fue el héroe inesperado (la clavó arriba para el 2-0) de una tarde que tuvo de todo, con gol y penal anulados -ambos de forma correcta- incluido.

Festejo de San Lorenzo y Rivadavia

San Lorenzo le ganó a Gimnasia de Mendoza por 1 a 0 al final del partido que disputaron anoche, en el estadio "Víctor Legrotaglie", por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. El único gol de la noche fue convertido por el delantero Diego Herazo, a los 25 minutos del segundo tiempo.

Así, el "ciclón" subió a la sexta posición de la zona A, con tres unidades, mientras que el equipo que dirige Ariel Broggi cayó a la séptima, con la misma cantidad de puntos. En la próxima fecha, el conjunto de Damián Ayude recibirá a Central Córdoba, el sábado 31 de enero a las 17.30, mientras que el elenco mendocino será visitante de Unión, el lunes dos de febrero a partir de las 22.

Así también, Independiente Rivadavia se impuso ayer como visitante por 2-1 ante Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Los goles para la "Lepra" mendocina los convirtieron Fabrizio Sartori, a los 8', y Sheyko Studer, a los 20', ambos en el segundo tiempo, mientras que Jordy Caicedo abrió el marcador para el "globo", a los 39' de la etapa inicial. De esta manera, los comandados por Alfredo Berti sellaron su segundo triunfo en el campeonato local y alcanzaron la cima de su grupo.