Boca visita a Estudiantes desde las 22.10 en La Plata

Juega Boca. Hoy desde las 22.10 visita a Estudiantes en La Plata por la segunda fecha del Apertura de la Liga Profesional. Sin embargo ayer las miradas estuvieron puestas en la presentación de los flamantes refuerzos, Ángel Romero y Santiago Ascacíbar.

Después de realizar la correspondiente revisión médica, ambos volantes se sumaron a los entrenamientos del equipo que dirige Claudio Ubeda. Por lo tanto no serán de la partida en la jornada de hoy habida cuenta que recién tienen unas horas con el equipo.

Durante la presentación, la frase más sorprendente la dio el "Ruso" Ascacíbar, un emblema de Estudiantes. De ser capitán del "pincha" pasó al "xeneize" y formuló esta declaración: "La decisión uno la pensó, una vez que pasaban los días tenía más seguridad de estar acá. Tenía pocas dudas, quería venir y que se cierre, lo cual me llena de felicidad. A River no quería ir fue lo que les planteé a mis agentes porque quería jugar en Boca".

"Hablé con Ubeda, le dije que venía a sumarme. Sobre mi hermano (NdeR: fanático de Boca) fue difícil decírselo. Me mandaba mensajes, hasta que ayer me dijo 'te acompaño como sea'. La verdad es que ama a este club. Ahora es también jugar por ellos", agregó.

En tanto, Romero declaró: "Este es un lugar muy especial. Dar este paso en mi carrera me pone muy contento. Trataremos de estar a la altura de este grupo. Hay que prepararse para todos los objetivos. Este año no va a ser la excepción".

Boca en medio de esta algarabía por la llegada de dos refuerzos de jerarquía, buscará esta noche seguir por la buena senda ante Estudiantes que de local se hace fuerte con el impulso de su público.