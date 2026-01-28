Avanza el programa "Verano On" a pleno

Las vacaciones se viven a pleno con actividades deportivas, recreativas, capacitaciones y asistencia en los diferentes municipios de la provincia a través de la Secretaria de Deportes y el programa "Verano On". Se realizó en Humahuaca un curso sobre newcom y deporte adaptado.

A cargo del equipo de la Dirección de Deporte Inclusivo, se trabajó en el norte con una muy buena respuesta de participantes "realizamos una capacitación en newcom y deporte adaptado, por un pedido de la Intendente de Humahuaca, Karina Paniagua, en el marco del programa Verano On que lleva adelante la Secretaría de Deportes de la provincia", contó Gonzalo Torres.

El titular de la mencionada área, acompañado por Aldana Noseda, Coordinadora de Deporte y Salud, destacó que "nos recibieron con los brazos abiertos, fue una jornada muy productiva, ya que dijeron presentes los encargados de deportes de los diferentes municipios de la zona como así también de las comisiones municipales aprovechando la cercanía".

Sucede que estuvieron los representantes de Volcán, Tumbaya, Huacalera, Uquía "muy contentos de poder llevar respuestas al interior", resaltó haciendo referencia al trabajo que vienen aplicando.

De este modo, el profesor Torres dijo que "pudimos lograr que se siga desarrollando el deporte, con las capacitaciones se logran que en el futuro se puedan abrir más escuelas, equipos de newcom con los adultos mayores, en cuanto a discapacidad brindamos información sobre el armado de distintas disciplinas y talleres que puedan ofrecerle a la comunidad".

Ponderó el importante impulso desde el Gobierno jujeño "no podríamos realizar este programa sin el apoyo constante del Gobernador Carlos Sadir, el acompañamiento del Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, el Secretario de Deportes de la provincia, Luis Calvetti, que día a día salimos a territorio capacitando ofreciéndole actividades".

La idea del programa es seguir promocionando la práctica del deporte en toda la provincia "brindamos una herramienta de trabajo a la comunidad que permitirá el desarrollo del deporte, en este caso para los adultos mayores en el norte con el newcom y para las personas con discapacidad", subrayó Gonzalo Torres añadiendo que "la próxima semana vamos a seguir visitando otros puntos de la provincia".