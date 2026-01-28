20°
Jujuy avanza en la digitalización de trámites mineros

Miércoles, 28 de enero de 2026 08:40

Con el objetivo de agilizar las inversiones y fomentar la creación de empleo, el Gobierno de Jujuy puso en marcha una agenda conjunta para simplificar y digitalizar los procesos administrativos del sector minero.

La ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, recibió al ministro de Minería, José Gómez, para coordinar la implementación de nuevas herramientas tecnológicas en la gestión pública.

Uno de los puntos más destacados de la reunión fue la prioridad de digitalizar los expedientes de los Informes de Impacto Ambiental (IIA) durante este año.

- Mayor eficiencia: Permitirá dar respuestas más rápidas tanto a empresas como a la ciudadanía.

- Transparencia: El uso de plataformas digitales garantiza un seguimiento más claro y seguro de cada trámite.

- Optimización: Reduce los tiempos de espera burocráticos, un factor clave para el desarrollo de proyectos sostenibles.

"Es fundamental que este año logremos digitalizar los informes de impacto ambiental para trabajar con mayor eficiencia", destacó el ministro José Gómez.

Por su parte, la ministra Calsina reafirmó que su cartera actúa como un soporte transversal para todas las áreas del gobierno de Carlos Sadir, buscando que la innovación se traduzca en una mejor calidad de vida y en la generación de "más y mejor trabajo" para los jujeños.

Contexto de Transformación Digital

Esta iniciativa forma parte de un plan integral de Transformación Digital en la provincia, que busca eliminar el uso excesivo de papel, centralizar la información y facilitar el camino para quienes deseen invertir en el potencial minero e hidrocarburífero de la región.

