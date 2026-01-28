El "Jueves de Comadres" se festeja con lo mejor del Carnaval en Cantares

Este jueves 12 de febrero llega una de las tradiciones más lindas y divertidas de Jujuy: el "Jueves de Comadres", una celebración que invita a disfrutar, reírse y compartir en un clima de pura alegría carnavalera.

Las reservas las podés hacer comunicándote a través de los teléfonos: 3885747821 (Marcela) o 3885843944 (Florencia).

La cita será en Cantares, ubicado en avenida Arturo Illia 369, del barrio Los Perales, desde las 13 y hasta las 2 de la madrugada, con una propuesta pensada para vivirla sin apuros.

Coplas, risas, serpentinas, baile y mucha energía serán parte de una jornada donde el color y la fiesta se adueñan del lugar. La invitación es clara: venir con la comadre, la amiga, la prima y prepararse para disfrutar de una noche cargada de emoción y tradición.

Música, baile y fiesta asegurada

La celebración contará con la actuación de bandas en vivo, presentación de Los Nobles, Tupac 7, Cele Rodríguez y Grupo Deseados de Jujuy, bandas que pondrán ritmo y alegría durante toda la jornada.

Además, el DJ Pablo Dorado será el encargado de mantener la música encendida, con lo mejor del Carnaval.

Habrá dos modalidades de ingreso. La entrada sin almuerzo tiene un valor de $60.000, mientras que la entrada con almuerzo tiene un costo de $80.000, con la posibilidad de abonarse hasta en dos pagos.

Esta opción incluye empanadas como entrada, picante de pollo como plato principal y bebidas línea Coca-Cola, ideal para acompañar una larga jornada de festejos.

Barra libre, sorpresas y fiesta asegurada

Uno de los grandes atractivos será la barra libre, que estará habilitada desde las 14 hasta las 00, pensada para acompañar la música, el baile y los brindis.

Además desde la organización comentaron que habrán sorpresas a lo largo de la jornada, sumando un atractivo extra al "Jueves de Comadres".

Reservas

Cabe destacar que el evento no se suspende por lluvia, por lo que la fiesta está garantizada.

El "Jueves de Comadres" en Cantares promete ser una verdadera explosión de color y música, ideal para celebrar la amistad y el Carnaval.