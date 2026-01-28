Los Tekis llegan a la sexta luna de Cosquín en uno de los momentos más fuertes de su carrera

La banda jujeña desembarca en el escenario mayor del folklore argentino en medio de una agenda intensa y cargada de novedades, luego de estrenar su nuevo show 2026, una propuesta que marca un punto de inflexión en su carrera artística.

Un show que rompe los límites del folklore tradicional

Lejos de tratarse de un simple recital, el nuevo espectáculo de Los Tekis propone una experiencia inmersiva, donde la música ancestral del norte argentino se cruza con la tecnología, las artes visuales y una narrativa escénica innovadora.

El show incorpora inteligencia artificial, visuales de última generación y un Diablo del Carnaval animado, que interactúa en vivo con el público, sorprendiendo y transformando la experiencia sobre el escenario. La puesta en escena, las luces, las pantallas y los efectos especiales construyen un relato que acompaña cada canción.

La vestimenta también ocupa un lugar central: diseños exclusivos, pensados para acompañar el movimiento, la fuerza y el fuego del carnaval, refuerzan la identidad estética y cultural del espectáculo, demostrando que innovar no es romper con la raíz, sino potenciarla.

“Y te voy a olvidar”: un comienzo de año cargado de emoción

Este 2026 también comenzó con música nueva. Los Tekis lanzaron “Y te voy a olvidar”,una canción que celebra la hermandad cultural entre Argentina y Bolivia, uniendo la música andina con la danza caporal en una producción artística de gran magnitud.

La canción pertenece al género caporal, uno de los ritmos más representativos del altiplano, y para su realización la banda convocó a más de 80 bailarines de la FraternidadCaporales “Mi Viejo”, en un trabajo colectivo sin precedentes.

Un videoclip grabado en dos países

El videoclip fue filmado en escenarios emblemáticos de ambos países:



● El Cristo de la Concordia, en Cochabamba (Bolivia)

● Cabañas Bella Vista, en la provincia de Salta (Argentina) La elección de Bolivia no fue casual. El Cristo de la Concordia, ubicado en lo alto del cerroSan Pedro, es una de las imágenes religiosas más imponentes de Sudamérica y un símbolode fe, protección y encuentro entre los pueblos. Allí se rodaron algunas de las escenas más impactantes del video, reforzando el mensaje de unión y trascendencia que propone la canción.

Todo lo que tenés que saber sobre el Carnaval de Los Tekis 2026

Si nunca fuiste al Carnaval de Los Tekis, esta es la nota que necesitás leer. Porque no se trata solo de un festival de música: es una experiencia cultural, colectiva y popular que cada febrero convierte a Jujuy en el epicentro del carnaval más grande del país.

El Carnaval de Los Tekis 2026 se realizará los días viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero, en Ciudad Cultural, en San Salvador de Jujuy, un predio especialmente preparado para vivir jornadas intensas de música, tradición y fiesta durante todo el día.

Carnavalódromo: la bajada de los diablos

El carnaval comienza el viernes por la noche, pero el corazón espiritual del evento late con fuerza el sábado 14 al mediodía, cuando se vive el tradicional Carnavalódromo.

Allí tiene lugar uno de los momentos más esperados y simbólicos: la bajada de los diablos y el desentierro del carnaval, una tradición ancestral que marca el inicio oficial de la celebración. Con cartelera local carnavalera y la presencia de Los Tekis, esta previa se convierte en la más grande del norte argentino.

Un evento finaliza para dar inicio a otro: así comienza el carnaval.

Un carnaval que se vive las 24 horas

Con la caída de la tarde, el Carnavalódromo da paso al Carnaval de Los Tekis nocturno. Desde las 20:00 hs, durante las cuatro jornadas, el escenario recibe a los artistas más importantes del país, combinando folklore, cuarteto, cumbia, rock y música urbana.

Los Tekis, dueños de casa y corazón del evento, encabezan cada noche junto a un line up de primer nivel, pensado para que cada jornada tenga su identidad propia.

Viví tu propia experiencia

Dentro de Ciudad Cultural conviven distintos espacios para vivir el carnaval de diferentes maneras:

● Espacio No Somos Nada: inspirado en la comparsa de Los Tekis, con ambientación propia, barra y baños exclusivos.

● VIP Diablo: experiencia premium con catering incluido y acceso a un freestanding con capacidad limitada por noche.

● Campo general: pensado para carnavaleros de verdad, con contacto directo con el escenario y la energía del público.

Entradas y Abono Carnavalero

Las entradas ya están a la venta en la web oficial 👉 www.lostekis.com.ar, a través del sistema Paseshow.

Este año se lanzó por primera vez el Abono Carnavalero, que permite disfrutar las 4 noches al precio de 3, ideal para quienes quieren vivir el carnaval completo.



Un evento que mueve a toda una provincia



En la edición anterior, el Carnaval de Los Tekis convocó a más de 190.000 personas, con visitantes de todo el país y del exterior. El impacto en la economía local fue enorme: ocupación hotelera plena, movimiento gastronómico, comercios, transporte y cientos de puestos de trabajo directos e indirectos.



Para 2026, la expectativa es superar ese número y seguir consolidando al carnaval como uno de los eventos culturales más importantes de Argentina.



El carnaval que nunca termina

En Jujuy, el carnaval no se despide: un carnaval termina para dar inicio al siguiente. Esa es la esencia que Los Tekis sostienen año tras año, manteniendo viva una tradiciónmilenaria y llevándola a una escala que cruza fronteras.

Y como si fuera poco, luego del carnaval llegará La Yapa de carnaval, el 20 de febrero, un encuentro especial junto a Jorge Rojas en Anisacate, para seguir celebrando.

El Carnaval de Los Tekis no se explica: se vive.

Y una vez que lo vivís, entendés por qué tantos vuelven todos los años.

