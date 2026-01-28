Una ola de frio azotó las Cataratas del Niágara

Canadá registró una de las jornadas más frías de los últimos años. El vórtice polar sobre el oeste del país generó sensaciones térmicas que alcanzaron hasta -55℃ en algunas zonas. Las condiciones afectaron el transporte aéreo, la red eléctrica y la atención social, principalmente en las provincias del oeste y en Ontario. Asimismo, las Cataratas del Niágara dejaron una de las postales más increíbles.

Las autoridades mantuvieron la alerta en regiones como Las Praderas y el área metropolitana de Toronto, donde viven cerca de seis millones de personas.

El impacto más inmediato se sintió en los aeropuertos y en los centros de acogida para personas en situación de calle. Los sistemas de transporte y electricidad también enfrentaron dificultades a medida que la temperatura bajó de forma abrupta.

Vuelos cancelados y retrasos en todo el país

Según Air Canada, la principal aerolínea del país, el frío extremo ocasionó demoras y cancelaciones en los aeropuertos de Montreal y Toronto. Este último, el mayor aeropuerto canadiense y uno de los más transitados de Norteamérica, se vio especialmente afectado. Otras aerolíneas reportaron problemas similares en Quebec y Halifax, donde la ola polar también impactó en las operaciones.

De acuerdo con el reporte de EFE, los retrasos se extendieron a diversas ciudades. Los pasajeros enfrentaron largas esperas y ajustes de itinerario. Algunas rutas debieron suspenderse por completo debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Centros de acogida desbordados en Ontario

Las bajas temperaturas obligaron a los centros de acogida de Toronto, Hamilton y otras ciudades de Ontario a funcionar a máxima capacidad. Las autoridades municipales ordenaron a los refugios que no rechazaran a ninguna persona, para proteger a quienes no cuentan con un lugar seguro ante el frío extremo.

Según las directrices de las autoridades, la exposición durante la noche puede causar congelamiento de extremidades en cuestión de minutos. El sistema social de la región puso énfasis en evitar víctimas por hipotermia o lesiones graves relacionadas con el clima.

Los centros de acogida también atendieron a residentes cuyas viviendas no soportan temperaturas tan bajas. El flujo de personas en busca de ayuda aumentó de manera notable durante la jornada, según los responsables de los servicios sociales.

Demanda de energía y recomendaciones ante la ola de frío

La demanda energética experimentó un crecimiento sostenido. De acuerdo con Nova Scotia Power, la población debe racionalizar el consumo para evitar cortes. Las recomendaciones incluyeron reducir el uso de electrodomésticos y mantener calefacciones en niveles moderados. La compañía informó que la red eléctrica trabajó al límite de su capacidad en varias provincias atlánticas.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía limitar desplazamientos y protegerse ante el riesgo de congelamiento. El Servicio Meteorológico de Canadá recomendó permanecer en interiores y prestar especial atención a niños, personas mayores y grupos vulnerables.