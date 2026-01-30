Tunay invita a "Ablandar el Carnaval" a puro baile y música

Tunay vuelve a encender la previa carnavalera con una propuesta que ya es un clásico: "Ablandar el Carnaval", una noche pensada como espacio de encuentro donde se mezclan peña, cachengue y todo el espíritu del carnaval jujeño.

La velada contará con una grilla cargada de ritmo. El folklore llegade la mano de Defendiendo Raíces, mientras que los taquiraris y bailecitos llegarán al mejor estilo de Becho Riveiro. El momento de la cumbia tendrá como protagonistas a Bandy2, con todos sus clásicos de la cumbia jujeña, y a La Sonora Imbatible, una de las bandas del momento. Además, llegará Coroico, uno de los máximos exponentes del carnaval.

Como anfitriones del evento, Tunay celebran su octavo evento organizado, recorriendo sus canciones a lo largo de toda la noche. La musicalización se completa con DJ Gabinho.

Una cita imperdible para vivir el carnaval bailando, compartiendo y celebrando la música de nuestra tierra. Las entradas anticipadas en Ticketpass.