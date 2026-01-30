Las suspensiones en el PJ jaquean al bloque peronista en el Senado

Una vez más, una decisión de los interventores del Partido Justicialista (PJ) de Jujuy, Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, generó controversias a nivel nacional. Los dos dirigentes bonaerenses pospusieron nuevamente la interna partidaria prevista para mediados de febrero y mediante una resolución que se publicó este miércoles, suspendieron a la senadora nacional Carolina Moisés, al presidente del bloque justicialista de la Legislatura de Jujuy, Rubén Rivarola y al exvicegobernador Guillermo Jenefes, entre otros 300 afiliados, a quienes acusaron por “inconducta partidaria”.

Frente a esta decisión, la legisladora sampedreña se encuentra evaluando la posibilidad de pegar el portazo y abandonar el interbloque del peronismo en el Senado nacional, liderado por el formoseño José Mayans, y advirtiendo además que podrían irse con ella los otros senadores que conforman con ella el bloque “Convicción Federal”. “Si esto sigue así y ustedes me acompañan nos vamos”, fue parte de la conversación que tuvo Carolina Moisés con sus compañeros.

De ser así, el interbloque justicialista pasaría de 28 a 23 legisladores, un piso sustantivamente bajo que le impediría al peronismo la capacidad de bloquear leyes que requieran reunir los dos tercios de los 72 miembros totales de la Cámara.

Ayer a la mañana la senadora se reunió con los gobernadores Gustavo Sáenz de Salta, Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo de Tucumán, quienes le expresaron su apoyo. En un mensaje difundido por la red X (ex Twitter), Moisés expresó que “la defensa del federalismo y de los intereses de nuestras provincias son el mandato que me dieron los jujeños”.

Al salir de la reunión, el mandatario salteño expresó a los medios de comunicación una fuerte crítica hacia Cristina Fernández de Kirchner. “Ella intervino el PJ en Salta, en Jujuy, en Misiones. Así le fue en las elecciones. Pero me parece que hay que intervenirla a ella”, disparó Sáenz en un claro intento de diferenciarse de La Cámpora.

“Acaba de salir la senadora Carolina Moisés y nos contó que la han suspendido en el Partido Justicialista a ella y a 300 afiliados de Jujuy. La verdad es que estamos cansados de que la señora digite a dedo todo lo que se tiene que hacer”, añadió el mandatario salteño.

Sáenz viene siendo muy crítico de la conducción de Cristina Fernández en el Partido Justicialista, al igual que muchos otros dirigentes nacionales.

El contexto

La resolución firmada por Menéndez y Fernández dispone la suspensión preventiva de las afiliaciones y el inicio de los procesos disciplinarios contra dirigentes del PJ de Jujuy que “participaron, promovieron o acompañaron listas electorales que compitieron contra el Partido Justicialista y los Frentes que éste integró” en las elecciones que se realizaron en la provincia y en las nacionales del año pasado.

El escrito suspende las elecciones internas que estaban previstas para el 15 de febrero -este miércoles se vencía el plazo de presentación de listas- y fija como nueva fecha el 24 de abril. Por otro lado, la intervención dispone que se suspendan las afiliaciones de forma temporaria y otorga 72 horas a cada sancionado para que realice y presente un descargo, “ofrecer prueba y ejercer su derecho de defensa y respetar el debido proceso”.