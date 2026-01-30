Gorriti firmó un convenio para nuevas canchas

El Club Atlético Gorriti firmó un convenio para incorporar nuevas canchas de entrenamiento en Río Blanco.

La nueva Comisión Directiva de la institución de avenida El Éxodo llevó adelante la firma de un convenio con un predio deportivo para sumar nuevas canchas destinadas a entrenamientos y partidos de las divisiones formativas.

La gestión fue encabezada por el presidente Ernesto Mena, junto al vicepresidente Jorge Zamudio y el prosecretario Luis Armella, en el marco de las acciones orientadas a ampliar los espacios disponibles para la actividad deportiva.

El acuerdo establece la utilización del predio por parte de la institución para el desarrollo de prácticas y encuentros oficiales, brindando mejores condiciones de organización y planificación para los planteles. Desde la dirigencia destacaron que esta iniciativa apunta a consolidar el crecimiento del club y generar más oportunidades para la formación de los chicos, fortaleciendo la estructura deportiva y el trabajo a futuro.

Gorriti fue fundado, el 10 de noviembre de 1937 un grupo de jóvenes entusiastas soñaban con enormes proyectos que se fueron dando gracias al compromiso de aquellos que se atrevieron a mirar hacia adelante apostando al futuro sin importar lo difícil que eran los escollos que se le iban poniendo en el camino.

En los últimos diez años se alcanzaron enormes satisfacciones para el "diablo", tal como poder contar con una cancha de básquetbol con piso flotante, el césped y el riego por aspersión en el emblemático estadio "Fausto Tejerina".

También se aumentó notablemente la cantidad de disciplinas ya que a las tradicionales se le sumaron vóley, gimnasia artística, taekwondo, entre otras abarcando y conteniendo a muchos niños y jóvenes.

En conclusión, la entidad durante estos años fue llevando adelante diversas tareas que marcaron y marcan un camino en donde actualmente se pueden observar los frutos.