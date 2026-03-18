BEGU: Piden a las instituciones educativas enviar listados de alumnos

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que se encuentran habilitadas las inscripciones del Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) para el ciclo lectivo vigente, destinado a estudiantes de niveles secundario. En este marco, se solicitó a los directivos de los establecimientos educativos que remitan, hasta el lunes 23, los listados de estudiantes de cada institución, con el objetivo de agilizar la gestión del beneficio.

Al respecto, la directora de Atributos Sociales, Cinthya Haquim, explicó “hoy iniciamos las inscripciones y estamos a la espera de que las instituciones nos envíen los listados. Ya hemos solicitado, hace un tiempo, las nóminas a escuelas secundarias, de adultos y terciarios, que conocen el procedimiento y deben realizar el envío correspondiente”.

En este sentido indicó que hasta el momento son pocas las instituciones que cumplieron con este requisito. “Solo contamos con cuatro establecimientos que enviaron la información, por lo que reiteramos el pedido. Es fundamental para que los estudiantes puedan acceder al beneficio lo antes posible. Estamos trabajando desde temprano y también lo haremos durante el fin de semana largo para dar respuesta a la demanda”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el plazo límite para la presentación de las nóminas será el lunes a primera hora. “Es importante cumplir con este requisito, ya que los más perjudicados ante la demora son los alumnos”, agregó.

Por otro lado, Haquim informó que este año se implementa un nuevo sistema de carga vinculado a la tarjeta SUBE, que permite una gestión más ágil y sencilla. “Los interesados deben ingresar a la página de la Municipalidad, en la sección Trámites, apartado BEGU, donde encontrarán el formulario de inscripción. Allí se solicitan datos básicos y pocos requisitos: DNI, constancia de alumno regular y contar con una tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante”, detalló.

Finalmente, destacó que durante el ciclo 2025 el beneficio alcanzó a alrededor de 30 mil estudiantes y se espera mantener o incluso aumentar esa cifra en el presente período.

Ante cualquier duda, los directivos pueden dirigirse a la oficina ubicada en Tumusla 625 o comunicarse a través de los canales oficiales disponibles en la página web del municipio, incluyendo el teléfono 388-5007777. Se recuerda que, sin una tarjeta SUBE registrada, el trámite será rechazado.