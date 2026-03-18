En medio de los crecientes rumores sobre una pelea, Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram y revolucionó las redes. De hecho, miles de personas comenzaron a publicar especulaciones sobre el distanciamiento entre las cantantes.

La escena del pop argentino atraviesa una grieta entre las artistas femeninas del momento, que durante años tuvieron un vínculo cercano e incluso colaboraron en canciones juntas. En las últimas horas, explotó la noticia que sumó más fundamentos a las versiones de una ruptura de la relación entre ambas.

Los rumores comenzaron hace varios meses, cuando el público advirtió la poca cercanía entre ellas durante el cumpleaños de Lizardo Ponce, a pesar de que solían pasar mucho tiempo juntas. Además, su última colaboración musical y aparición en los escenarios fue hace al menos dos años.

Entre las versiones que intercambian sus seguidores, se habló de posibles “robos” de bailarines o tensiones por amistades cruzadas. Sin embargo, a pesar de las sospechas de los fans, ninguna de las dos dio declaraciones sobre la posible interna.

Un mes atrás, otra cantante del género urbano había dejado de seguir a Emilia en la misma red social. Se trata de María Becerra, a quien también señalaron en la polémica dado que, desde hace bastante tiempo, no son vistas en los mismos espacios, pese a que tienen amigos en común.

Además, “La nena de Argentina” contó recientemente en una entrevista que Tini Stoessel es una de sus mejores amigas, lo que puso más peso en la balanza para confirmar una ruptura entre la relación de las tres cantantes.

Más allá de las referentes musicales, en los últimos minutos también se sumaron Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes a la decisión de Tini, y dejaron de seguir a Emilia en Instagram. Hasta el momento, la entrerriana no replicó el gesto de ninguna de ellas y todavía las sigue en la red social.