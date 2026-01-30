Detuvieron a sujetos con prontuario judicial

El Grupo Especial Motorizado (GEM), detuvo a un grupo de personas que se encontraba tomando alcohol y consumiendo drogas en la vía pública.

El hecho se registró el miércoles pasado en un sector del asentamiento Néstor Kirchner, ubicado al sur de la capital jujeña.

Los efectivos que realizaban recorridos preventivos por la zona, observaron a un grupo de personas consumiendo alcohol y estupefacientes y estos, al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga, pero fueron rápidamente cercados y demorados.

Se trata de tres hombres y una mujer, quienes ya contaban con un frondoso prontuario y diversas medidas judiciales vigentes.

Los protagonistas permanecían en prolongación de la calle Zárate y Tesorero del barrio San Francisco de Álava.

Durante la requisa, los efectivos le secuestraron a uno de los individuos un cuchillo que llevaba oculto en la cintura. La intervención policial fue respaldada por los vecinos del sector, quienes denunciaron que estas personas se dedican a amenazar a los transeúntes con armas blancas, realizan exhibiciones obscenas y hasta atacaron viviendas con piedras.

Al verificar los antecedentes en el sistema, se constató la peligrosidad de los demorados. Uno de los demorados registra solicitud de paradero y goza de libertad condicional. Otro cuenta con condena de ejecución condicional y prohibición de acercamiento. El tercero posee medidas restrictivas y prohibición de salida de la provincia.

Los cuatro protagonistas fueron trasladados a la Subcomisaría de San Francisco de Álava y fueron imputados por disturbios en la vía pública, amenazas y portación de arma blanca".