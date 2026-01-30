Concurso de cuentos con premios millonarios

La Fundación El Libro anunció la apertura de inscripciones para el Concurso de Cuento 2026, que otorgará premios de hasta 7 millones de pesos, para el primer puesto. El cierre de la inscripción es el viernes 13 de febrero venidero.

La convocatoria, dirigida a escritores mayores de 18 años de cualquier nacionalidad, establece que las obras presentadas deben ser inéditas, escritas en español y no haber sido postuladas ni premiadas en otros certámenes. Las personas interesadas deberán enviar un volumen de cuentos original e inédito y, tras la recepción, recibirán una confirmación por correo electrónico. De acuerdo con las bases completas, que pueden ser consultadas en la página web de la Fundación El Libro, el jurado entregará un primero, un segundo y un tercer premio, con sumas de 7 millones, 2 millones y 1 millón 300 mil pesos argentinos, respectivamente. Además, se contempla la posibilidad de que el jurado otorgue menciones honoríficas.

El jurado de la presente edición estará integrado por Agustina Bazterrica, Enzo Maqueira y Ricardo Romero, autores reconocidos en el ámbito de la narrativa argentina contemporánea. Una comisión de preselección, establecida por la organización, seleccionará hasta diez obras finalistas que serán evaluadas por el jurado durante los días previos a la 50.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El anuncio de los ganadores coincidirá con los días anteriores al inicio de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en cuyo marco se realizará el acto de entrega de premios.

Ezequiel Martínez, director de la Feria, definió el certamen como una oportunidad para que el trabajo de un autor adquiera visibilidad a través de un premio avalado por “un jurado con talento y una institución sólida que lo sostiene”. Martínez sostuvo que “lo más importante es que las obras ganadoras se abren paso a puro texto, con sus atmósferas, tramas y personajes. Porque no sabemos quién escribió esas historias; no hay una biografía, un género o una nacionalidad, sino una serie de cuentos que se ganan un lugar a fuerza de pura literatura”. En relación con el rol de la literatura en la actualidad, Agustina Bazterrica dijo que “en esta época en la que se naturaliza la crueldad y se enaltece la ignorancia, escribir y leer son actos de resistencia”.

Enzo Maqueira, por su parte, describió a la Feria como “el gran faro cultural de Buenos Aires. Un faro que ilumina hace cincuenta años, pero cuya luz se expande cada vez más lejos. El concurso de cuentos, que ya va por su octava edición, está llamado a convertirse en un nuevo clásico de este encuentro de libros y autores con lectores que, a pesar de la banalidad reinante, resisten. Con la literatura como bandera, pero también como arma de destrucción masiva contra la mediocridad”. Finalmente, Ricardo Romero planteó que el concurso permite acceder al imaginario de la época sin los filtros editoriales, a la vez que preguntarse “qué se imagina y qué se escribe hoy”.

En la edición anterior, el primer premio fue para Los tripulantes del Snark, de Sebastián Menegaz; el segundo puesto, para No es inocente la flor, de Noemí Solimando; y el tercero, para Enramada, de Jorgelina Palavecino. Para consultas sobre el certamen, la organización habilitó el correo [email protected].