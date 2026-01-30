Detienen a una mujer por un crimen que involucra a su hija

No podían acusarla de encubrimiento, ya que el Código Penal Argentino no castiga a un padre que ayuda a un hijo que delinquió. Pero el fiscal Francisco Cecchini, que investiga el crimen de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, hizo un descubrimiento que complica a la madre de la única adolescente presa por el asesinato del chico de 15 años: tiene un alto grado de certeza de que la mujer sabía lo que iba a suceder y que les habría prometido cooperar posteriormente al hecho.

Por todo eso, el fiscal Cecchini en la jornada de ayer, en el marco de la audiencia imputativa, acusó formalmente a la mujer como partícipe secundaria del crimen de Jeremías y pidió que quede presa, además de por el riesgo de fuga y el entorpecimiento del caso, porque le endilga un delito que tiene una pena en expectativa de 10 a 15 años de cárcel: "El grado de sospecha es alto", acotó el funcionario judicial ante la prensa.

"La evidencia nos lleva a entender que existió una promesa previa de ayuda que se prestó posteriormente al hecho. Las acciones fueron posteriores al hecho para descartar algunas cosas", agregó el fiscal tras la audiencia en donde la mujer se convirtió en la cuarta sospechosa en la causa por el homicidio del adolescente y en la segunda detenida.

Hay un video que se reprodujo durante la audiencia imputativa en donde se ve que la mujer se encontró con los tres menores implicados en el crimen de Jeremías: "Esas imágenes no las niega nadie, tampoco la imputada, pero las características, la forma en que se dio, los tiempos y movimientos previos y posteriores nos llevan a entender que todo estaba previsto desde antes, que estaba pautado", destacó el fiscal.

Así, Cecchini avisó que aún queda prueba por producir, pericias con las que busca confirmar o descartar si entre la mujer y los inculpados menores de edad, o alguien más, hay comunicaciones previas, y también para entender el móvil del feroz ataque a traición a Jeremías.

Hay que recordar que, según la teoría del caso, la única adolescente presa, de 16 años e hija de la mujer imputada en la jornada de ayer, está acusada del "homicidio triplemente agravado, por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento". Fue ella quien citó a la víctima y lo llevó a donde estaban los otros dos chicos de 14 años, que son inimputables, para consumar el ataque.

Uno de esos chicos filmó el crimen y el fiscal Cecchini pidió que se cese su viralización: "Que la gente se apiade de los padres que están sufriendo y evite que se multipliquen esas imágenes".

Y agregó: "El impacto es el dolor de la familia, todo este horror y la forma en que lo mataron. La muerte de un chico de 15 años y que hayan sido menores multiplica ese impacto; es parte de lo que me pasa en el fuero íntimo, pero tengo que ser objetivo en mi función".

En ese contexto, este viernes Patricia Bullrich recibirá en el Senado de la Nación a los familiares de Jeremías. La cita es a las 11.45.

Sobre el caso

Jeremías Monzón tenía 15 años y fue asesinado de 23 puñaladas en la provincia de Santa Fe. La investigación judicial confirmó que tres menores de edad participaron del asesinato cometido el 18 de diciembre pasado.

El caso se descubrió el 22 de diciembre pasado, cuando la Policía santafesina recibió un llamado en el que se alertaba sobre la presencia de un cuerpo en el predio ubicado frente a la rotonda del estadio de Colón y en el acceso al barrio Chalet, entre pastizales y tapado con cartones.

La autopsia determinó que Jeremías recibió 23 lesiones cortopunzantes durante el hecho y, para los investigadores, los homicidas actuaron sobre seguro y a traición.