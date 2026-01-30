Inscriben para el periodo lectivo del Iurp

Continúan las inscripciones para el periodo lectivo del Instituto Universitario River Plate. Las clases inician en marzo y los interesados podrán recabar mayor información con Ezequiel Jerez, referente de la UDA Jujuy.

"Estamos a pleno anotando a todos los estudiantes que deseen iniciar la carrera de profesor de educación física como así también para todas las carreras que ofrece el Iurp", contó a diario El Tribuno de Jujuy.

Sin dudas que "el poder tener hoy aquí en Jujuy esta academia es fundamental, por la mañana las clases serán en Club Luján, un convenio que se firmó el año pasado, lo mismo con el municipio que llevan adelante las unidades académicas por la tarde y noche en los espacios que dispongan", detalló.

Jerez dijo que "las carreras son profesorado de educación física, habrá profes de Jujuy que van a concursar en las diferentes áreas curriculares, después toda la parte teórica se cursa por la plataforma, lo mismo que las otras carreras como ser la Licenciatura en Periodismo Deportivo, Licenciatura en Administración del Deporte, Licenciatura en Marketing, Licenciatura en Actividad Física y Deporte, es un ciclo de complementación para los profesores de educación física en los diferentes institutos".

Se espera que los estudiantes jujeños se sumen a la propuesta de la entidad riverplatense contactandose con Ezequiel Jerez, Coordinador de la UDA Jujuy, pueden acercarse a la punta del parque San Martín para más información o bien al teléfono 388-5044793.