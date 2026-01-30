El picante pase de facturas en italiano entre Wanda Nara y Maxi López

La química entre Wanda Nara y Maxi López continúa robándose la atención de todos y, en la última transmisión de MasterChef Celebrity, la ex pareja fue protagonista de una impensada pelea en italiano, con reclamos del pasado y pase de facturas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el reality culinario sigue liderando el rating de su franja horaria, sobrepasando al resto de los programas con al menos 4 puntos de diferencia.

Desafiada por el jurado Donato de Santis, la conductora cambió su dialecto español por un fluido italiano para alentar a los participantes con su risotto. Fue allí cuando, sin cambiar de idioma, cruzó a su ex pareja por el gesto que este hizo al escucharla.

"¿Qué pasa Maxi con esta cara de c...?", disparó ella sin filtros. “No, hablás muy bien italiano”, contestó él con un toque de ironía.

“Pero sí, obviamente. Viví quince años en Italia. Allá dejé una parte de mi vida", se defendió la empresaria. Fue entonces cuando Maxi redobló la apuesta con un comentario que desató las risas de los jurados. “Traé algunas cosas que quedaron de la primera administración”, lanzó picante, haciendo alusión a la división de bienes de su mediático divorcio.

Lejos de quedarse callada, Wanda sentenció el round con su estilo característico. “¡No quedó nada! Solo algunas cosas por pagar que después te mando el resumen de cuenta”, remató, cerrando la interacción con un contundente: “¡No rompas las bolas, Maxi!”.