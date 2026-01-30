El camión que no pudo frenar terminó impactando contra una vivienda

Un incidente se registró esta tarde de viernes en la rotonda de acceso al puente General Arias, del lado de San Francisco de Alaba. Los hechos ocurrieron cuando una camioneta que circulaba delante de un camión frenó de manera repentina.

El conductor del camión de carga intentó una frenada de emergencia, pero el vehículo pesado no logró detenerse a tiempo. Según los datos iniciales, el camión se fue hacia atrás y, en lugar de chocar con la camioneta, impactó con su parte trasera contra una casa ubicada en la esquina de la rotonda.

Nota en desarrollo...