Promoción y prevención en el marco del "Carnaval sin Violencias"

Anoche se llevó a cabo la inauguración del Carnaval en San Pedro de Jujuy con la Elección de la Reina de los corsos y el equipo Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó en el marco del “Carnaval sin Violencias” junto al Área de la Mujer y Equidad de Género del municipio.

Promoción y prevención

Durante el encuentro se acompañó a la comunidad con un stand informativo e interactivo desde el cual se brindó información sobre los tipos y modalidades que existen de violencia de género para poder identificarlos y buscar asistencia inmediata en los lugares correspondientes. Por tal motivo se entregó material sobre los lugares y servicios disponibles en la provincia para la atención, orientación y acompañamiento ante situaciones de vulnerabilidad.

Además se generaron espacios de diálogo para concientizar sobre la importancia de disfrutar del carnaval en un entorno seguro, inclusivo, libre de violencias y discriminación, recordando que la violencia de género no es un hecho aislado ni privado sino una problemática social que requiere del compromiso de toda la comunidad para su erradicación.

El carnaval es una expresión cultural profundamente arraigada en la Provincia de Jujuy y en este caso en San Pedro donde se convocan gran cantidad de familias, juventudes y visitantes, por lo que resulta fundamental incorporar la perspectiva de género en estos eventos masivos para prevenir situaciones de violencia, discriminación o acoso.

Estuvieron presentes Franco Dorado, Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación y Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad del Consejo Provincial de Mujeres. Por parte de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, Carolina Ubeid, Subdirectora del Área de la Mujer y Equidad de Género.