Carnaval en San Pedro

En una emocionante velada, Oriana Vaca Siuffi fue electa Reina Provincial del Carnaval. La representante de la comparsa artística E-Yara fue coronada la noche del viernes en el palco oficial de la Comecor dando inicio de esta manera los corsos en San Pedro de Jujuy, organizados por la comuna ramaleña.

También fueron electas embajadoras Cintia Quipildor, de la Juventud Zafrera, en comparsa autóctona; Solange Bazán, de Caporales Juventud Tomatera, en comparsa folclórica; Elizabeth Olea, de la Fraternidad Cultural Huajchas, en Tinku; Milagros Mena, de la Fraternidad Caporales San Pedro, en agrupación folclórica; Jorgelina Rojas, de Legendario Montarases, en comparsas indígenas; Valeria Calatayud, de la Federación Folclórica Artesanos, en agrupación tinkus; Liliana Ibarra, de La alegría de Vivir, en Pin Pin; Nahir Abdenur, de New Revolution, en ritmo tropical; y Juliana Cruz, de Soul Dance, en ritmo libre.

ORIANA VACA SIUFFI

El jurado pudo ver desfilar a cada una de las representantes de los diferentes rubros de comparsas que este año van a surcar el circuito sampedreño con sus típicos trajes y elegancia. A diferencia de otros años, en esta edición se implementó un nuevo sistema, donde el jurado pudo votar a través de sus teléfonos celulares.

Previo a conocerse el nombre de la nueva reina, se eligieron a las embajadoras de cada rubro, quienes subieron al escenario, y luego actuó el grupo Chirette que deleitó al público con sus ritmos.