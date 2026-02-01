23°
Turismo Pista

Tremendo fin de semana para los jujeños en el inicio del Turismo Pista

Los pilotos jujeños fueron protagonistas en el inicio del Turismo Pista, con triunfo de Stieglitz en la Clase 3 y segundo puesto de Clapier en la Clase 2.

Domingo, 01 de febrero de 2026 18:16

Federico Stieglitz se quedó con la Clase 3 y Matías Clapier culminó segundo en la Clase 2 en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata en el arranque de la temporada 2026 del Turismo Pista. Ambos redondearon un gran fin de semana. 

Federico Stieglitz y el Renault Clio del Tigre Racing heredaron el triunfo la carrera de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de La Plata, escenario de la primera fecha de la temporada 2026, tras el recargo que recibió Felipe Martini. Franco De Benedictis y Jonathan Baldinelli completaron el podio.

En la Clase 2, la victoria fue para Juan Cruz Paulides y el Fiat Uno Way de su propio equipo seguido por el jujeño Matías Clapier y Lucas Yerobi completaron el podio.

En el arranque, Yerobi capturó la vanguardia sin problemas y Clapier controló el intento de Paulides, quien se benefició por el retraso de Valentino Spinella antes de la partida. Por su parte, Lucas Garro y Tomás Bosque se acomodaron atrás de los punteros y Gonzalo Alcaine tiraba junto a Matías Cantarini para conectar a los de adelante.

En la punta, Clapier dio cuenta de Yerobi y luego Paulides aventajó al hombre de San Salvador de Jujuy para ser el nuevo líder. La lucha era incesante en distintas posiciones y Carlos Bula tenía que esforzarse para llegar a la pelea porque tenía la presión de Melian, mientras que Juan Perugini, Santiago Arrigoni y Agustín Gajate sufrían problemas en sus autos.

El jujeño entró segundo coronando un gran fin de semana teniendo en cuenta que llegaba de hacer la pole.

