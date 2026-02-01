Nuevo avance de "El diablo viste a la moda 2"

Se confirmó el lanzamiento del segundo tráiler oficial de El diablo viste a la moda 2, uno de los estrenos cinematográficos más esperados del año.

El avance completo será revelado esta noche a través de las plataformas oficiales de 20th Century Studios y Disney, y podría emitirse durante los cortes comerciales de la ceremonia de los Premios Grammy.

Primeras imágenes y reunión del elenco

De acuerdo con información difundida en redes sociales y medios especializados, el nuevo tráiler incluye imágenes inéditas donde se observa a Anne Hathaway y Meryl Streep compartiendo una conversación, así como la reaparición del personaje de Emily Blunt, lo que ha elevado la expectativa entre los fans.

La película reúne nuevamente al elenco original: Meryl Streep como Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci como Nigel.