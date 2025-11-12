35°
reforma laboral
Femicidio en Jujuy
Unicef
EN CIUDAD CULTURAL
San Lorenzo
Leandro Paredes
TENDENCIAS

Primer Teaser de El Diablo Viste a la Moda 2

Anne Hathaway y Meryl Streep están de regreso en el primer avance de la secuela de El Diablo Viste a la Moda.

Miércoles, 12 de noviembre de 2025 14:37

A casi 20 años del estreno de la primera película, la historia de Miranda Prestley, Andrea Sachs y Emily Charlton continúa en esta esperada secuela de uno de los clásicos modernos del cine de pasarelas. Y claro, también con el regreso del icónico Stanley Tucci como Nigel Kipling.

La trama de la secuela se centrará en Miranda y su lucha contra el declive de las revistas tradicionales, lo que la llevará a enfrentarse a su antigua asistente, Emily, ahora una poderosa ejecutiva publicitaria. Y claro, también veremos su reunión con Andy, quien también se ha alejado de la vida de su ex jefa y tiene éxito como escritora.

El elenco de El Diablo Viste a la Moda 2 trae también varias sorpresas, como las adiciones de Tibor Feldman, Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux y Lady Gaga, entre otros. Por acá pueden ver el primer teaser del film, que llega a los cines en mayo de 2026:

