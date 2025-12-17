Restricción para estacionar sobre 19 de Abril

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informa a la comunidad que el próximo domingo 21 de diciembre, entre las 8 y las 14, se llevarán a cabo tareas de demarcación vial en la playa de estacionamiento ubicada sobre avenida 19 de Abril, en el tramo comprendido entre puente Azurduy y puente Canónigo Gorriti.

Y es en razón de estos trabajos, que desde la Secretaría informan que se restringirá el estacionamiento vehicular en el sector mencionado durante el horario indicado.

Desde el área se solicita a los conductores prestar especial atención al personal apostado en el lugar y respetar la señalización correspondiente, a fin de facilitar el normal desarrollo de las tareas y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores allí apostados, los peatones y los vehículos.