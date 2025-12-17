22°
Córdoba
Córdoba
Susques
violencia
Frente Justicialista
Narcotráfico
educación
hándbol
19 de abril
Liga Jujeña
Córdoba

Vendían drogas a tres cuadras de un colegio

Por el hecho hay cinco personas que fueron detenidas.

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 00:00
IMAGEN DE REDES SOCIALES

La Policía de la provincia de Córdoba detuvo a tres hombres y dos mujeres que forman parte de una banda narco que vendía drogas a tres cuadras de un colegio.

Las investigaciones determinaron que la banda operaba usando una despensa como fachada para facilitar la venta de estupefacientes.

La actividad de los delincuentes era a menos de 300 metros de la escuela secundaria "Padre Domingo Viera", un Instituto Agrotécnico de la localidad de Alta Gracia.

Los cinco detenidos fueron imputados bajo la figura de comercialización de estupefacientes agravada, de acuerdo a lo dispuesto por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico. Las detenciones se dieron en medio de allanamientos que se realizaron en distintos domicilios del barrio Don Bosco.

En el operativo se secuestraron 179 dosis de cocaína, dos de marihuana y grandes sumas de dinero.

Además, pudieron recaudar elementos de interés para continuar con la investigación y quedaron a disposición de la Fiscalía que interviene en la causa.

 

