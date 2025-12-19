Las centrales de trabajadores también marcharon en Jujuy

Ayer las calles de San Salvador de Jujuy fueron escenario de una populosas manifestación, bajo la consigna de frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Sindicatos y organizaciones sociales se concentraron y marcharon por el casco céntrico, culminando en un acto central frente en la plaza Belgrano.

La movilización, que contó con el respaldo unánime de la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, reflejó un clima de malestar generalizado ante las medidas económicas y legales que se debaten a nivel nacional. Al llegar a la plaza Belgrano, la lectura de documentos y los discursos de los referentes locales pusieron el foco en el impacto directo que las reformas tendrían sobre la estabilidad del empleo en la provincia.

Uno de los oradores principales de la jornada fue Santiago Hamud, secretario general de la CTA de los Trabajadores, quien destacó la importancia de la convergencia de las tres centrales obreras, y a pesar del reclamo, Hamud aclaró que el sector sindical no se opone al debate de fondo, sino al sentido de las modificaciones propuestas. En su discurso, instó a mirar hacia los modelos de los países desarrollados, pero desde una perspectiva de progreso social.

"Estamos de acuerdo en que debe haber una reforma laboral y que se tiene que debatir, pero como en los países que el Presidente dice admirar", explicó. Según el secretario de la CTA, una reforma legítima debería discutir la reducción de la jornada laboral sin afectar los salarios, la extensión de las licencias por paternidad -notando que hoy un trabajador tiene "más días de licencia por un resfrío que por el nacimiento de un hijo"- y la protección legal para quienes trabajan en plataformas digitales como Mercado Libre o Pedidos Ya.

"Si hay una reforma, tiene que ser una que gane en derechos, no un retroceso", concluyó Hamud ante una plaza que aplaudió la promesa de mantener el estado de alerta y movilización en las próximas semanas.

“Una muestra de fuerza y unidad”

Santiago Hamud, secretario general de la CTA de los Trabajadores, ponderó la convocatoria obtenida expresando que la marcha, “fue una muestra contundente de todos los sectores sindicales de la provincia. Una muestra de fuerza y unidad, una movilización acordada que hace tiempo no se veía”, señaló el referente satisfecho. Para el referente sindical, el rechazo a la reforma de Javier Milei es el motor principal de este consenso: “Esta reforma no genera trabajo ni moderniza; por el contrario, precariza el empleo existente y facilita los despidos. Atenta contra derechos fundamentales como el régimen de vacaciones, elimina el pago de horas extra mediante un ‘banco de horas’ y reduce drásticamente las indemnizaciones”.