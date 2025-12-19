Ocultó 50 kilos de cocaína en cargamento de bananas

Lo que parecía ser un traslado habitual de productos perecederos por las rutas del departamento salteño de San Martín terminó revelando un millonario cargamento de estupefacientes. El conductor de un camión proveniente del Estado Plurinacional de Bolivia fue detenidos tras ocultar más de 50 kilos de cocaína entre un cargamento de bananas.

El operativo comenzó de manera rutinaria a la altura del kilómetro 1.484 de la ruta nacional N°34. Allí, efectivos de la Sección Vial "Caraparí", dependientes del Escuadrón 61 "Salvador Mazza", detuvieron la marcha de un camión Volvo con semirremolque que circulaba en sentido norte-sur. Si bien la documentación del vehículo parecía estar en regla, los efectivos se percataron que los precintos de seguridad del transporte presentaban anomalías que hacían sospechar de una manipulación previa.

Ante la sospecha de que el cargamento de 22 mil kilos de bananas escondiera algo más que fruta, se dio intervención inmediata a la Fiscalía Federal de Tartagal. Bajo una custodia estricta, el camión fue escoltado hasta el Puente Internacional Salvador Mazza-Yacuiba, donde se utilizó el escáner de Arca para realizar una radiografía profunda de la estructura.

El resultado del escaneo fue contundente. Las imágenes revelaron la presencia de tres cajas de tamaños irregulares que no coincidían con el resto de la mercadería. Al abrir el cargamento, los uniformados hallaron 48 paquetes rectangulares, cuidadosamente envueltos, que contenían una sustancia blancuzca.

Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 50 kilos con 46 gramos.

Por orden del magistrado interviniente, se procedió a la detención de un ciudadano boliviano, quien conducía el transporte, y quedó incomunicado a disposición de la Justicia.

Además del estupefaciente, cuyo valor en el mercado ilegal es altísimo, las autoridades secuestraron el camión Volvo y su semirremolque y tres teléfonos celulares que serán peritados para rastrear posibles conexiones con proveedores y receptores.