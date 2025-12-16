Desde el lunes “Sin Casco No Ingresas”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy ha presentado oficialmente la campaña de prevención y seguridad vial denominada “Sin Casco No Ingresas”. Esta iniciativa busca generar conciencia sobre el uso obligatorio del casco en motociclistas y reducir los siniestros viales que involucran a motovehículos.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó que la campaña se implementará de manera progresiva, con un carácter inicialmente preventivo y dijo "se trata de una advertencia, una 'tarjeta amarilla' destinada a quienes transgreden las normas de tránsito al circular en motocicleta, una conducta que en muchos casos deriva en numerosos accidentes. El uso del casco es una herramienta vital de prevención, tal como ocurre en la mayoría de las grandes ciudades del mundo".

El plan se desarrollará en tres etapas:

- Etapa Inicial (Advertencia): Entrega de advertencias, enfocada en la comunicación.

- A partir del Lunes: Las motocicletas sin casco no podrán atravesar los puentes que cruzan el río Xibi Xibi y el Río Grande (como primera restricción física).

- Instancias Posteriores: Se avanzará hacia sanciones más estrictas, que incluirán el secuestro de motocicletas y multas vinculadas a la documentación por transgresión a las leyes vigentes.

En tanto, el secretario de Servicios Públicos del municipio Guillermo Marenco brindó detalles sobre la estrategia comunicacional, enfocada en generar un cambio cultural en el uso del casco tanto para el conductor como para el acompañante.

La primera etapa de comunicación utiliza pasacalles como método más visible que fueron instalados estratégicamente en el ingreso y egreso de cada uno de los puentes sobre el río Xibi Xibi y sobre el Río Grande.

Marenco dijo que la medida surge de un consenso social y es urgente debido a la "situación de desprecio a la vida con que se manejaban los conductores o las personas que se manejaban en motovehículos", reafirmando la apuesta por la calidad de vida de los vecinos.