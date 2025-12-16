Conmemoraron 10 años de transformación en Jujuy con políticas que son un puente al futuro

El Frente Jujuy Crece conmemoró 10 años de transformación en Jujuy, en un acto encabezado por el gobernador Carlos Sadir y el ex gobernador Gerardo Morales. El evento, realizado en la Federación de Básquet, fue la reafirmación política de unidad y continuidad del proyecto de provincia que viene cambiando Jujuy hace una década.

Con la presencia de dirigentes y militantes que colmaron las instalaciones, se proyectó una presentación con diversos oradores que dio cuenta de los valores que movilizaron los hitos de gestión de gobierno, lo que desde ahora puede encontrarse en www.transformamosjujuy.com.ar, página web que ofrece una síntesis de lo realizado.

Diez años después de haber iniciado un proceso que sacó a Jujuy del caos, Jujuy Crece ratificó su capacidad de consolidar un proyecto político con identidad propia, con resultados concretos y con una proyección de futuro. Pero también el acto puso en escena el capital político acumulado, esto es una red de dirigentes, intendentes, militantes y referentes de todo el territorio que sostienen un compromiso inquebrantable con el espacio.

Sadir: “Este proyecto sigue más firme que nunca”

En su mensaje, el gobernador Sadir expresó la alegría y gratitud por “el gran trabajo de todos para concretar esto, para que hoy nos encontremos en este momento con todo lo que hicimos por Jujuy, que ha sido ponerla de pie, transformarla, y hacer una gran provincia”.

“Tenemos un gran compromiso, el de seguir trabajando, de seguir creciendo, porque lo logrado es de todos nosotros y de todos los jujeños que han apostado desde 2015 por este proyecto, que sigue más firme que nunca, que sigue trabajando, que sigue creyendo en nuestra gente, creyendo en los jujeños, porque la meta siempre es más producción, más trabajo, pero, sobre todo, mayor calidad de vida para los jujeños”, indicó.

Morales, en tanto, manifestó que es “todo un desafío lograr una síntesis con tantos hitos, tantos hechos durante 10 años”, y agradeció “a todo este grupo humano, a todo este equipo, a ustedes, con los que venimos trabajando incansablemente por nuestra querida provincia y nuestro pueblo jujeño”.

El ex gobernador valoró que “todo lo que hemos hecho, lo que está haciendo Carlos (Sadir), tiene que reivindicarnos en la tarea de seguir proyectando la provincia hacia el futuro, el futuro que está en manos de esta generación”, y llamó a “trabajar fuerte para apoyar al gobierno provincial y a nuestro gobernador; la mejor manera de hacerlo es que, a quienes les tocan las responsabilidades, ejecutarlas bien, con humildad, escuchando a la gente, y pensando en grande”.