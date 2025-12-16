El Colegio Secundario N° 14 “San Juan Pablo II”, despidió con emoción a sus egresados

En una noche cargada de gratitud y esperanza, el Colegio Secundario N° 14 “San Juan Pablo II” celebró la culminación de un ciclo fundamental en la vida de sus estudiantes. El acto de egreso despidió a los alumnos de 5to año, quienes, tras cinco años de esfuerzo y dedicación, inician un nuevo camino lleno de oportunidades.

El polideportivo de la institución, prolijamente ambientado para la ocasión, fue el escenario de una sentida ceremonia que contó con la presencia de las familias, docentes y amigos, pilares fundamentales en el apoyo y motivación de los jóvenes.

El inicio formal de la velada, fue marcada por el ingreso de las banderas de ceremonia y con los acordes de la Banda de Música Juvenil de la Policía de la Provincia, fueron coreadas las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno al Éxodo.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando un representante de las cuatro divisiones, ofreció un mensaje de despedida. Los estudiantes abrieron su corazón para expresar la alegría por culminar sus estudios, manifestar deseos de un futuro brillante para sus compañeros y revivir las anécdotas compartidas en los pasillos del colegio.

La directora, Edith Vides, se dirigió a los estudiantes, alentándolos a perseguir sus sueños y recordándoles que "la educación es la llave que abre las puertas para un futuro promisorio". La directora aseguró que las puertas del colegio siempre estarán abiertas para compartir los logros y metas alcanzadas.

Entrega de diplomas y despedida docente

Durante la noche, se entregaron certificados honoríficos a los alumnos que destacaron por mejores promedios, mejores compañeros, asistencia perfecta

El punto central fue la entrega de los esperados diplomas, cuadros recordatorios y medallas a los flamantes egresados. Antes del cierre, los docentes dedicaron una conmovedora canción a sus alumnos y rememoraron la historia de su paso por el establecimiento, un momento que fue escuchado con especial atención por todos los asistentes.

El tradicional broche de oro llegó con el fraterno ágape brindado por el colegio y, el momento más esperado por los jóvenes, el lanzamiento de los gorros de egresados al cielo, simbolizando la clausura de una etapa y el comienzo de la libertad universitaria y profesional.