Daniel Tillard dejará la conducción del Banco Nación

En medio de los cambios en el Gobierno, Daniel Tillard dejará la titularidad del Banco Nación y será reemplazado por el segundo Darío Wasserman, según confirmó una importante fuente de Gobierno a Infobae. El cordobés que responde al gobernador Juan Schiaretti se desempeñaba al frente de la entidad desde diciembre de 2023 y mantenía estrechos vínculos con el exjefe de Gabinete Guillermo Francos. En su lugar, asumirá un hombre del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En la segunda etapa de la gestión, el presidente Javier Milei reseteó varios casilleros claves de la administración e instrumentó cambios en los equipos. De esta forma, quien hasta entonces secundaba a Tillard será el que conducirá la Banco Nación. Se espera que en las próximas horas, el Poder Ejecutivo formalice las variantes a través de un comunicado oficial.

En desarrollo...