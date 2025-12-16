Cosquín Rock 2026: ya está todo listo

Cosquín Rock 2026 promete mucho. Es uno de los festivales más esperados en los veranos y un clásico para Santa María de Punilla en la provincia de Córdoba, donde miles de personas llegan de toda Latinoamérica para ver a sus artistas favoritos, desde Jujuy todos los años parten delegaciones con gente dispuesta a vivir una de las mejores experiencias de sus vidas.

El mítico festival comienza el sábado 14 de febrero con Ciro y Los Persas, Bersuit Vergarabat, Babasónicos, Los Caligaris, Eruca Sativa, Dillom, El Cuarteto de Nos, La Vela Puerca, Lali, Abel Pintos, Las Pelotas, Estelares, Cruzando El Charco, Turf, Cruzando El Charco, Estelares, Franz Ferdinand, Viejas Locas (por Fachi y Abel) y muchos más.

Para el domingo 15 la grilla nos invita a disfrutar de Fito Paez, Airbag, Divididos, Guasones, Gustavo Cordera, Morat, Trueno, Kapanga, Los Pericos, Caras Extrañas, Marky Ramone, Ysy A, Coti, Las Pastillas del Abuelo, Pappo por Juanse, El Plan de la Mariposa y muchos más, una grilla extraordinaria y atractiva.

Sin lugar a dudas, Cosquín Rock ha dejado de ser el misterio de las sierras, para convertirse en una verdadera fiesta popular y de mística festivalera, un evento del que todo aquel que ame esta música, no puede dejar de ir.

La preventa de entradas fue un éxito, aún hay disponibilidad en la página oficial, pero se recomienda adquirir los tickets con tiempo, ya que en los últimos años hubo sold aut. La gente responde y acude a uno de los eventos más grandes y mejores organizados de nuestro país.