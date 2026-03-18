Pequeño de 3 años falleció por una descarga eléctrica

Causó conmoción la muerte de un niño de tan solo 3 años como consecuencia de una descarga eléctrica mientras viajaba en moto junto a sus padres en un camino vecinal, en cercanías a la ruta provincial N°55, tramo perteneciente a la zona rural del municipio de Perico. Si bien el hecho aún es materia de investigación, habrían tenido contacto con un cable de alta tensión que estaba cortado y se encontraba en el camino terrado.

De acuerdo a la información policial a la que accedió este diario, el hecho sucedió el lunes pasado a la tarde en momentos que el pequeño iba con sus padres en una motocicleta marca Corven de 110 cc. de cilindrada por la ruta provincial N°55, en el departamento El Carmen.

En ese contexto, alrededor de las 19 cuando el rodado transitaba por un camino vecinal del campo La Tuna, a la altura de la finca López, una fuerte descarga eléctrica sorprendió a los ocupantes. Como consecuencia de esto el niño perdió el conocimiento, por lo que de inmediato dieron la alerta al Sistema de Emergencias 911.

Fue entonces que minutos más tarde arribó al escenario del hecho, un camino terrado entre los campos del municipio de Perico, una ambulancia del Same. Así fue cómo los profesionales médicos comenzaron con las tareas de reanimación a la criatura.

Sin embargo, luego de aproximadamente 50 minutos de trabajo se constató que el niño de 3 años perdió la vida. De acuerdo a un examen cadavérico realizado por un médico policial, el fallecimiento se produjo por un "paro cardiorrespiratorio por electrocución".

Posteriormente, la Policía identificó a la víctima como Gabriel Efraín Albizu Mendoza y su cuerpo fue trasladado a la morgue del nosocomio local.

También fueron atendidos en el lugar el padre y la madre, de 37 y 26 años respectivamente, quienes sufrieron quemaduras y fueron trasladados al hospital "Arturo Zabala" de la ciudad de Perico para una mejor asistencia, por lo que se encuentran fuera de peligro.

Tras esto, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se inició una investigación para determinar las causas del trágico incidente. Si bien se trabaja para establecer lo sucedido, se presume que un cable de alta tensión cortado, que los motociclistas habrían tocado mientras viajaban, fue el desencadenante de la fatalidad.