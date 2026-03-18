Desarticulan punto de venta de drogas e imputan a un hombre

Desbarataron un punto de venta de estupefacientes que funcionaba bajo la modalidad de delivery, en la ciudad de El Carmen. Un hombre fue imputado y cumplirá 30 días de prisión preventiva.

De acuerdo a la información que dio a conocer el Ministerio Público de la Acusación, se trata del resultado de investigaciones por narcomenudeo impulsadas por las Fiscalías especializadas, con intervención de ayudantes fiscales y trabajo conjunto con efectivos de la Brigada de Monterrico.

Las pesquisas permitieron identificar a los involucrados y obtener las órdenes judiciales para allanar dos domicilios, en un operativo que tuvo lugar el pasado 12 de marzo en la ciudad de El Carmen y que permitió desarticular los puntos de venta de estupefacientes.

En los inmuebles secuestraron dos teléfonos celulares, 406 mil pesos, quince fracciones de pasta base y diecisiete de cocaína, además de recortes de polietileno utilizados para el fraccionamiento y otros con restos vestigios de las drogas.

También incautaron una motocicleta de 150 cc de cilindradas, utilizada para la venta bajo modalidad delivery, según las investigaciones.

En tanto, el pasado lunes se realizó una audiencia ante el Juez de Control, Pablo Pullen Llermanos, a solicitud del fiscal Luis De Aparici, donde se imputó al único detenido por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y se dictó su prisión preventiva por 30 días.

Las actuaciones continúan a fin de profundizar la investigación.