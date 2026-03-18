Apuñalaron a un hombre durante un violento asalto

Un hombre fue apuñalado por una pareja tras resistirse a un asalto, en la capital jujeña. La víctima solicitó asistencia en una sede policial y permanece internada en el hospital "Pablo Soria". Los agresores continúan prófugos.

Según fuentes consultadas por este matutino, las autoridades tomaron conocimiento del episodio el pasado lunes alrededor de las 9.15, cuando un hombre de 43 años se presentó con una herida sangrante en la Seccional 31°, ubicada en el barrio Coronel Arias, y solicitó asistencia.

Los efectivos dieron inmediata intervención al personal del Same que trasladó al protagonista, quien presentaba una abundante pérdida de sangre en la zona costal del abdomen y dificultad respiratoria, al hospital "Pablo Soria". La víctima permanece internada y su estado de salud es reservado.

Previo a ser derivado al nosocomio, el hombre manifestó a los efectivos que transitaba por la pasarela, ubicada sobre la ruta nacional N°9 y que tiene dirección a la calle Arribeños del mencionado barrio, cuando fue interceptado por una pareja. Los inculpados intentaron robarle y ante la resistencia, lo apuñalaron y escaparon.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 31°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.