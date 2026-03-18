Detenido tras dejar un maletín con explosivo en un comedor

Un alarmante episodio se registró en un comedor comunitario de la capital jujeña, donde un hombre exigió el desalojo de los presentes y ante la negativa arrojó un maletín con un explosivo dentro. Un operativo permitió la detención del inculpado y el registro en un depósito que utilizaba en el predio, donde incautaron armas de fuego y armas blancas.

El episodio tuvo lugar ayer alrededor de las 9.30 en el comedor comunitario que funciona en los galpones recuperados de la Tupaj Katari, ubicado en la calle prolongación de Argañaraz.

Según las actuaciones, un grupo de personas desarrollaban sus labores en el lugar, cuando un hombre ingresó y les profirió una serie de amenazas, mientras exigía que desalojen el sector.

SECUESTRO | DE ARMAS DE FUEGO Y ELEMENTOS CORTANTES.

En esas circunstancias, el inculpado arrojó un portafolio. Los presentes lo revisaron y descubrieron que contenía un artefacto explosivo, por lo que alertaron de inmediato a las autoridades.

Efectivos policiales dieron inmediata intervención al fiscal Juan Luis Sorbello, quien junto a la ayudante fiscal Jimena Colliard Guerrero, personal de Criminalística y áreas especializadas llevó adelante el relevamiento correspondiente.

Tras las pericias de rigor, personal de la División de Explosivos del Cuerpo de Bomberos de la Unidad Regional 1 procedió a la remoción controlada del artefacto.

En paralelo, se detectó la concentración de un grupo de personas en las inmediaciones, aunque se dispersaron ante la presencia policial.

Posteriormente, se confirmó mediante un informe técnico que el elemento secuestrado correspondía a una granada de características reales, descartando la posibilidad de que se trate de una réplica.

ALARMANTE | EL EXPLOSIVO ESTABA DENTRO DE UN MALETÍN Y FUE INCAUTADO.

En el marco de la investigación, y a partir de datos recabados y testimonios, se dispusieron medidas de registro en un sector del predio que sería utilizado como depósito por el inculpado.

Allí se procedió al secuestro de un arma de fuego y una de fabricación casera o "tumbera", algunas de ellas cargadas, además de numerosas armas blancas y otros elementos de interés para la causa. También se halló una planta de marihuana.

Como resultado del procedimiento, una persona fue aprehendida y puesta a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para establecer las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades.