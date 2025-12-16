Encontraron muerto a un soldado en la Quinta de Olivos

Durante la madrugada de este martes se registró un grave episodio en la Residencia Presidencial de Olivos, cuando el personal que se encontraba de guardia tomó conocimiento de una situación crítica ocurrida dentro del predio. El hecho generó un inmediato despliegue interno de seguridad y la activación de los protocolos previstos para este tipo de contingencias en uno de los lugares más custodiados del país, donde funcionan de manera permanente distintos anillos de vigilancia a cargo de fuerzas militares y federales.

Según la información oficial, un soldado que cumplía tareas de vigilancia fue hallado sin vida en uno de los puestos internos de seguridad. Tras el hallazgo, se dio aviso de manera urgente a los servicios médicos, que se hicieron presentes en el lugar y constataron el fallecimiento. En paralelo, se preservó la escena conforme a los procedimientos establecidos, con el objetivo de resguardar cualquier elemento de interés para la investigación judicial.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se ordenó la intervención de las distintas áreas especializadas de las fuerzas federales para llevar adelante las pericias correspondientes. Las medidas incluyen el relevamiento del lugar, la toma de testimonios y el análisis de toda la información disponible que permita reconstruir lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Desde el ámbito judicial se informó que la investigación se encuentra en pleno desarrollo y que, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis. En ese sentido, se remarcó que cualquier confirmación oficial o detalle adicional será comunicado exclusivamente por la autoridad judicial competente, mientras continúan las actuaciones para esclarecer el episodio ocurrido en la Quinta de Olivos, sede histórica de la residencia presidencial y punto neurálgico del sistema de seguridad nacional.