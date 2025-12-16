25°
16 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Juan Banega
Crimen de Juan Vanega
PERICO
Economía
Azul Pampa
transferencia
Quinta de Olivos
Cultura
Banco Nación
Juan Banega
Crimen de Juan Vanega
PERICO
Economía
Azul Pampa
transferencia
Quinta de Olivos
Cultura
Banco Nación

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1495.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nuevo aniversario

Carestino, 5 años acompañando los 1º pasos de miles de familias jujeñas

Un proyecto que se afianza y sigue apostando al bienestar de los más pequeños, ofreciendo productos confortables.

Martes, 16 de diciembre de 2025 00:00

"Agradecemos como siempre el acompañamiento y confianza, dispuestos a seguir mejorando para nuestros clientes porque nos debemos a ellos", manifestó Nicolás Moreno Issa, quien se animó a apostar por esta reconocida firma en la provincia y que hoy celebra con orgullo cinco años de presencia y crecimiento constante en Jujuy.

Carestino, la marca líder en el país en productos para bebés, continúa su plan de expansión en América Latina. "Con este crecimiento a nivel mundial, para nosotros es un honor festejar nuestro quinto aniversario y recibir este reconocimiento por parte de la comunidad. Estamos dispuestos a seguir mejorando porque cada familia que confía en nosotros, es nuestra mayor motivación", expresó el joven empresario.

Además, Nicolás destacó un punto que considera clave en el camino recorrido: el equipo humano que acompaña cada paso.

"Quiero agradecer especialmente a quienes día a día hacen posible este proyecto: José, Carlos y Victoria. Ellos son parte fundamental de este sueño. Trabajamos juntos, compartimos desafíos, alegrías y aprendizajes. Sin su compromiso y entrega, nada de esto sería posible".

Con la ilusión de seguir creciendo y siendo protagonistas, Carestino, marca argentina que brilla en Jujuy, celebra cinco años de compromiso, dedicación y servicio.

Hoy, como siempre, reafirma su misión: más bebés felices, más familias acompañadas y más sueños transformados en realidad.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD