Pesar en el mundo del cine por muerte de Peter Greene

Peter Greene, el actor ampliamente recordado por sus interpretaciones de villanos y criminales en películas emblemáticas de los años noventa, murió a los 60 años. Greene fue hallado sin vida el viernes último en su departamento del Lower East Side de Nueva York.

Gregg Edwards, su representante y gerente, informó sobre el deceso, sin especificar la causa. Mencionó que el hecho de que la música sonara de forma continua durante más de 24 horas en el departamento del artista desencadenó una visita médica que resultó en el hallazgo del cuerpo.

El representante de Greene precisó que lo había contactado hace pocos días atrás. "Nadie interpretó a un villano mejor que Peter", afirmó Edwards en conversación telefónica; y agregó: "Pero también tenía un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme".

La carrera de Greene quedó marcada por su habilidad para interpretar personajes oscuros y complejos. En 1994, encarnó a dos de los antagonistas más identificables del cine moderno: Zed, el guardia de seguridad violador en la multipremiada "Pulp Fiction" de Quentin Tarantino, y Dorian Tyrell, el principal rival de Jim Carrey en "La Máscara". Ambos papeles lo posicionaron en el imaginario colectivo como el rostro del villano cinematográfico de la época.

Más allá de estos éxitos comerciales, Greene protagonizó la cinta "Clean, Shaven" (1993), donde interpretó a un hombre con esquizofrenia acusado de asesinato, en un papel exigente tanto desde el punto de vista físico como psicológico.

En otras producciones, Greene marcó su paso en "The Usual Suspects" como Redfoot, el intermediario que avisa al grupo criminal sobre el asalto que desencadena la trama central y culmina en homicidio.