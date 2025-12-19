Tsingshan desmintió irregularidades

Ante la difusión de informaciones que cuestionan la situación de los trabajadores extranjeros en su planta de Perico, la empresa Tsingshan replicó estas versiones a través de un comunicado y aseguró que opera bajo el "más estricto marco legal argentino". La firma calificó las noticias circulantes como "erróneas e infundadas", buscando llevar claridad sobre el estatus de sus colaboradores internacionales.

Según detalla el documento, el grupo de trabajadores de origen chino mencionado en diversas publicaciones está compuesto por profesionales de montaje altamente especializados. La empresa aclaró que su presencia en la provincia no responde a una contratación de mano de obra genérica, sino a la necesidad técnica de instalar equipos específicos durante la fase actual del proyecto.

En este sentido, la firma destacó que el personal se encuentra en la etapa final de sus tareas. "Tal como estaba planificado, esta etapa de montaje está concluyendo y muchos de estos colaboradores ya han iniciado su proceso de retorno a su país de origen", explicaron desde la compañía, reforzando el carácter transitorio de estas funciones.

Uno de los puntos sensibles de la controversia giraba en torno a la legalidad de los permisos de trabajo. Al respecto, Tsingshan fue categórica al afirmar que: "Todo el personal extranjero cuenta con visas de trabajo tramitadas y autorizadas por las autoridades migratorias nacionales".

También, los trabajadores "están debidamente registrados ante las agencias gubernamentales, con sus seguros de accidentes (ART) y aportes al día".

La empresa subrayó que tanto el alojamiento como las condiciones de seguridad cumplen con los estándares vigentes para todo su personal, sin distinciones de nacionalidad.

Desarrollo local

Para finalizar, la empresa reiteró su compromiso con el desarrollo económico de la provincia de Jujuy y la generación de empleo genuino. "Nuestra empresa reitera su compromiso absoluto con la legalidad y la transparencia", concluye el comunicado, instando a la comunidad y a los medios de comunicación a remitirse exclusivamente a la información oficial para evitar la propagación de datos falsos.