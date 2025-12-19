24°
PERICO
Sino Motors,
San Pedro
Clínica Nuestra Señora de Fátima
SALTA
Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia
PERICO
Escuela Municipal Marina Vilte
Rechazo a la reforma laboral
Consejo Federal de Educación
Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia

Certificaron competencias laborales

Evaluarán en un entorno real para asegurar la validez técni.

Viernes, 19 de diciembre de 2025 00:00

El Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia, puso en marcha la planificación operativa, técnica y logística para las jornadas de evaluación y certificación de competencias laborales para los rubros herrero de obra con lectura de planos, corte, doblado y armado de estructuras, soldador básico que consiste en preparación de superficies, regulación de máquina y soldadura con electrodo revestido (Smaw).

La actividad se llevó a cabo en la empresa Ferigutti de la ciudad de Palpalá, facilitadora de infraestructura industrial, bajo la supervisión de la Secretaría de Trabajo y Empleo de Jujuy, mediante la Academia de Oficios en articulación con la Secretaría de Trabajo de la Nación, el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, con evaluadores expertos provistos por la Fundación Uocra y el respaldo de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

 

