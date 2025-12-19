Certificaron competencias laborales

El Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia, puso en marcha la planificación operativa, técnica y logística para las jornadas de evaluación y certificación de competencias laborales para los rubros herrero de obra con lectura de planos, corte, doblado y armado de estructuras, soldador básico que consiste en preparación de superficies, regulación de máquina y soldadura con electrodo revestido (Smaw).

La actividad se llevó a cabo en la empresa Ferigutti de la ciudad de Palpalá, facilitadora de infraestructura industrial, bajo la supervisión de la Secretaría de Trabajo y Empleo de Jujuy, mediante la Academia de Oficios en articulación con la Secretaría de Trabajo de la Nación, el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, con evaluadores expertos provistos por la Fundación Uocra y el respaldo de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).