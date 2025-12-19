24°
19 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Consejo Federal de Educación

Adelanto de la agenda 2026

En la 148° Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE).

Viernes, 19 de diciembre de 2025 00:00
MIRIAM SERRANO | MINISTRA DE EDUCACIÓN DE JUJUY.

La ministra de Educación, Miriam Serrano, participó de la 148° Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), realizada el 16 de diciembre en el Palacio Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a autoridades educativas de todas las jurisdicciones del país.

Durante el encuentro se abordaron los principales lineamientos de la agenda educativa 2026, dando continuidad a las políticas en marcha, con especial énfasis en la alfabetización, la formación docente continua y el Relevamiento Anual del Personal Educativo (Renpe).

Uno de los puntos centrales fue la aprobación del documento para la discusión del Compromiso Federal por la Matemática, una política prioritaria orientada a fortalecer los aprendizajes fundamentales en la educación obligatoria. La propuesta parte de un diagnóstico crítico y plantea una estrategia integral enfocada en el segundo ciclo de la escuela primaria y el ciclo básico de la secundaria, con ejes en la enseñanza situada, la formación docente continua y el desarrollo de materiales pedagógicos.

Asimismo, la titular de la Unidad de Alfabetización, Paula Campos, presentó los avances de la política de alfabetización a dos años de su implementación, destacando el trabajo en las Escuelas Alfa en Red, entre otros.

 

