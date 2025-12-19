21°
19 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1490.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en jujuy

Viernes soleado con probabilidades de lluvias

 Según el sitio Meteored las probabilidades son del 50%.

Viernes, 19 de diciembre de 2025 08:24

Llegó el viernes y según lo anunciado por el sitio Meteored hoy en San Salvador de Jujuy será una jornada calurosa con 29 grados de temperatura máxima pero anuncia también probabilidades de precipitaciones a partir de las 14.

En la zona de perico la temperatura máxima será de 32 grados con cielo parcialmente nublado a despejado. No hay probabilidades de lluvias para esta región de la provincia.

En San Pedro  será una jornada de mucho calor con 34 grados de temperatura máxima y con muy baja probabilidad de precipitaciones.

En Humahuaca hay 80% de probabilidades de tormentas para la tarde de hoy con una máxima de 25 grados.

En La Quiaca comienza el día con 8 grados y se anticipa para hoy una temperatura máxima de 23 grados con 70% de probabilidades de tormentas.

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD