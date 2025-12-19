Viernes soleado con probabilidades de lluvias

Llegó el viernes y según lo anunciado por el sitio Meteored hoy en San Salvador de Jujuy será una jornada calurosa con 29 grados de temperatura máxima pero anuncia también probabilidades de precipitaciones a partir de las 14.

En la zona de perico la temperatura máxima será de 32 grados con cielo parcialmente nublado a despejado. No hay probabilidades de lluvias para esta región de la provincia.

En San Pedro será una jornada de mucho calor con 34 grados de temperatura máxima y con muy baja probabilidad de precipitaciones.

En Humahuaca hay 80% de probabilidades de tormentas para la tarde de hoy con una máxima de 25 grados.

En La Quiaca comienza el día con 8 grados y se anticipa para hoy una temperatura máxima de 23 grados con 70% de probabilidades de tormentas.