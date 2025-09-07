Un cable roto fue la causa del descarrilamiento de un funicular en Portugal

La autoridad de accidentes en el transporte de Portugal confirmó hoy sábado que un cable de acero roto fue la causa del descarrilamiento del Funicular de la Gloria, ocurrido esta semana en el centro de Lisboa y que provocó la muerte de 16 personas y dejó 22 lesionadas.

La autoridad de accidentes en el transporte de Portugal confirmó hoy sábado que un cable de acero roto fue la causa del descarrilamiento del Funicular de la Gloria, ocurrido esta semana en el centro de Lisboa y que provocó la muerte de 16 personas y dejó 22 lesionadas.

La Oficina para la Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Ferroviarios indicó que el cable se rompió en un punto de fijación oculto dentro de la cabina No. 1.

Las revisiones visuales rutinarias realizadas ese mismo día no pudieron detectar la falla, aunque el operador accionó los frenos neumáticos y manuales, el diseño del sistema impedía detener los vagones una vez que falló el cable de equilibrio.

Los investigadores señalaron que el mecanismo de emergencia cortó la energía y activó los frenos, pero es posible que no haya funcionado en todos los vagones como era la intención.

El cable averiado, instalado hace menos de un año y aún en el lapso de su vida útil, había recibido mantenimiento de un contratista externo.

El funicular de la Gloria no está supervisado directamente por el regulador nacional de transporte, y solo se somete a inspecciones independientes cada cuatro años.

La reconstrucción mostró que la cabina No. 2 retrocedió a unos 60 kilómetros por hora antes del descarrilamiento. Se espera la presentación de un informe preliminar en un plazo de 45 días, y las conclusiones finales en aproximadamente un año.