La ley de Coparticipación ya está en manos de Diputados

En reunión de comisiones de Finanzas, de Asuntos institucionales y de Legislación general, ayer en la Legislatura de Jujuy, diputados de los diferentes bloques sostuvieron un primer intercambio de opiniones sobre el proyecto de Ley de Coparticipación municipal, enviado por el Ejecutivo provincial para su tratamiento el próximo año.

Guido Luna, titular de Finanzas especificó que el encuentro fue para que los legisladores de las citadas comisiones por donde pasará el proyecto para su estudio, se interiorizaran del mismo y pudieran hacer las consultas necesarias para el que trabajo que vendrá.

"La idea es que el proyecto sea tratado y discutido en profundidad para luego diagramar un programa de actividades en el que se invitará a referentes (responsables de la elaboración de la iniciativa) del Poder Ejecutivo, como así también a intendentes, comisionados municipales y quienes deseen aportar su mirada sobre el mismo", señaló Luna.

Más adelante afirmó que el objetivo "es lograr una ley verdaderamente consensuada, que exprese el acuerdo de todos los sectores involucrados y nos permita sancionar la mejor norma posible para la provincia".

El proyecto de ley llegó a la Cámara hace varias jornadas atrás y si bien no tomó estado parlamentario, ya está subido al sistema interno y todo aquel que tenga acceso al mismo puede consultarlo.

Posteriormente, la bancada oficialista tomó la decisión de llamar a las tres comisiones presididas por Adriano Morone (Legislación general), Gisel Bravo (Asuntos institucionales) y Luna para hacerlo conocer (aunque previamente ya había sido enviado a los bloques) y expresar a sus integrantes que estaba la voluntad de tratarlo y debatirlo el próximo año.

En ningún momento se consideró convocar a una sesión extraordinaria para su tratamiento parlamentario este ni el próximo año antes del inicio del Período de Sesiones Ordinarias, tampoco se habló mucho al respecto porque la reunión no fue más allá de 20 minutos.

Por lo menos por ahora no está previsto llamar a extraordinaria, tampoco habrá Labor parlamentaria esta ni la próxima semana; todo indica que con la sesión del pasado 9 donde se aprobó el Presupuesto 2026 y otras leyes, habría finalizado el período de extraordinarias.

Una duda que quedó pendiente en todos, fue qué sucederá si el proyecto de ley de Coparticipación municipal es tratado y aprobado el próximo año, para el cual Diputados ya aprobó el Presupuesto 2026 donde está fijada la distribución de los recursos; ¿cómo podrá influir en el mismo?

Además de Luna, Bravo y Morone, también estuvieron los legisladores Daniela Vélez, Martín Fellner, Verónica Valente y María Uriondo (del bloque del PJ); Gastón Remy, Natalia Morales y Lamia Debbo (del bloque PTS - Fitu) y Agustina Guzmán, Iván Poncio, Luciano Angellini, María Mollón, Angélica Castillo, Mario Lobo y María Agostini (Frente Jujuy Crece).

La iniciativa propicia una relación más equilibrada entre la Provincia y los Municipios

OFICIALISTAS | GISEL BRAVO Y GUIDO LUNA DEL BLOQUE DEL FRENTE JUJUY CRECE.

El proyecto de ley para establecer el Sistema de coordinación financiera, fiscal y tributario entre la Provincia y los Municipios, tiene como principio consolidar un régimen de coparticipación municipal que asegure una distribución equitativa, eficiente y transparente de los recursos públicos, conforme a los principios y lineamientos previstos en los artículos 102 y 103 de la Constitución provincial.

El mismo estructura un sistema integral compuesto por tres ejes fundamentales: a) El Régimen de coparticipación municipal y el Fondo de desarrollo comunal, destinado a fortalecer la autonomía financiera y la capacidad de inversión de los municipios. b) La Comisión interjurisdiccional de tributos, como órgano de coordinación técnica e institucional en materia fiscal y tributaria. c) El Programa de armonización tributaria y mejora del sistema de recaudación, orientado a garantizar coherencia normativa, evitar superposiciones impositivas y promover el desarrollo económico provincial y local.

Asimismo se incorporan disposiciones que promueven la transparencia fiscal, la responsabilidad administrativa en la gestión de recursos, y la armonización interjurisdiccional, conforme al mandato constitucional de cooperación entre los distintos niveles de gobierno.

La iniciativa propicia una relación equilibrada entre la Provincia y los Municipios, enmarcando las transferencias de recursos dentro de criterios objetivos, previsibles y revisables, en concordancia con la función económico-social del sistema tributario y con el principio de equidad distributiva consagrado en nuestra Constitución Provincial. En el artículo 3 sobre Masa coparticipable del proyecto se señala que los municipios participarán del producido neto de financiamiento educativo de los recursos que le corresponden a la Provincia, en el marco del sistema general de coparticipación federal establecido por Ley N° 23.548, sus complementarias y modificatorias o la que en el futuro la reemplace, así como en el producido de la recaudación de los impuestos provinciales.

Se tomará en cuenta el neto de las asignaciones específicas que por tiempo determinado establezcan o modifiquen las leyes provinciales y no tengan como destino el pago total o parcial de la deuda pública provincial.

El artículo 4 señala que la distribución primaria de la Masa coparticipable se efectuará en los siguientes porcentajes: Impuesto inmobiliario, 50%; Impuesto sobre los Ingresos brutos, 20% e Impuesto de sellos, 20%.

La presentación fue “exprés”

La presentación del proyecto de ley de Coparticipación municipal, “se realizó de manera exprés demostrando el poco interés que tiene el oficialismo para dar inicio a una discusión con fundamentos claros”, manifestaron los diputados del bloque del PTS - Fitu a través de un comunicado. Consideraron “que el problema de la Coparticipación municipal tal como está formulado, parte en cambiar la forma de repartir los fondos con los municipios, pero sobre un Presupuesto 2026 de ajuste”.

Otro inconveniente “está en que estos fondos sigan siendo utilizados a discreción por los intendentes y los partidos afines que tienen mayoría en los concejos deliberantes.

La cuestión de fondo está en que sean los trabajadores quienes decidan qué se hace con ese Presupuesto y puedan poner en agenda las prioridades del pueblo”. A la vez plantearon la urgencia “en discutir cuestiones de fondo que hacen a las necesidades de las mayorías trabajadoras”, como por ejemplo “dar vuelta las leyes impositivas que mantienen un esquema donde quienes más riquezas poseen o facturan son los que menos pagan, para que las familias sean aliviadas de todo lo que son impuestos provinciales”.

Asimismo, propusieron que en los municipios “se realice el pase a planta permanente de todo trabajo jornalizado y precarizado”.