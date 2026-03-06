La “Defensoría Móvil” reanudará operativos

La Defensoría del Pueblo de Jujuy informó que el 10 del corriente se reanudarán los operativos territoriales del programa "Defensoría Móvil", una iniciativa que tiene como objetivo acercar los servicios del organismo a los distintos barrios y localidades de la provincia, facilitando el acceso a la orientación, recepción de consultas y acompañamiento en la defensa de derechos.

El primer encuentro será de 9 a 13 en el Centro Vecinal de las 560 viviendas del barrio San Pedrito (Bárcena), Pablo Arroyo 2870, de esta capital.

La Defensoría Móvil es un dispositivo de atención itinerante que permite a equipos profesionales de la institución trasladarse a diferentes puntos del territorio provincial para brindar asesoramiento, recibir reclamos y orientar a vecinos y vecinas en gestiones vinculadas a servicios públicos, organismos estatales y otras problemáticas que requieran intervención o acompañamiento institucional. A través de este programa se busca fortalecer el acceso a derechos, promover la resolución de conflictos y facilitar canales de comunicación directos entre la ciudadanía y el Estado.

Durante este año se reforzará el trabajo territorial que se viene desarrollando en barrios de San Salvador, Volcán, Palpalá, Yala, Perico, El Carmen, Pampa Blanca, Humahuaca, San Pedro, La Mendieta y Abra Pampa, incorporando además nuevas visitas a Tilcara y otras localidades. Los operativos se realizarán de 9 a 13, sumándose en esta edición un nuevo turno de 16 a 19, con el fin de ampliar las posibilidades de atención.

En cuanto a los nuevos servicios, este año se incorporará la posibilidad de que las personas que realicen consultas puedan recibir asistencia de profesionales a través de medios digitales, facilitando el seguimiento de casos y la orientación a distancia. Asimismo, mediante el plan "Móvil Web", los recurrentes podrán gestionar consultas, turnos, trámites y reclamos ante organismos públicos utilizando herramientas digitales desde los propios operativos territoriales.

Al igual que el año pasado, las delegaciones del interior también tendrán un rol destacado en el desarrollo de los operativos, coordinando con municipios. Por mayor información, llamar al 0800-444-2010 o 0388 4237151, WhatsApp al 388 4384910, ingresar a www.defensoriadejujuy.org, o consultar en FB (Defensoría del Pueblo de Jujuy) y en IG (@defensoriajujuy).