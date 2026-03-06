15°
6 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Policía de la Provincia

Mesa de trabajo por sueldos de policías y penitenciarios

Se cumplirá el 16/3 y desde el Gobierno se destacó la disposición para acuerdos y soluciones a la brevedad.

Viernes, 06 de marzo de 2026 00:01
A LA VENTA | ALGUNOS DE LOS VEHÍCULOS EN DESUSO DEL SAME QUE SERÁN OBJETO DE UNA SUBASTA PÚBLICA ELECTRÓNICA.

El Gobierno provincial ayer confirmó que decidió dejar sin efecto las resoluciones 000077 y 000078 emanadas del Ministerio de Seguridad, que establecían adicionales no remunerativos y no bonificables en los haberes de determinados cuadros de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario, ya sea por dedicación especial, mayor riesgo, mayor función y responsabilidad.

Estos adicionales iban del 35 al 85% de los conceptos liquidados en los haberes que tengan carácter remunerativo y bonificable, exceptuando antigüedad, título, vivienda y zona.

Reafirmando que los canales institucionales permanecen abiertos, a solicitud de los representantes de familiares y retirados, se acordó una mesa de trabajo conjunto para el 16 del corriente, medida "que refleja la plena disposición de las autoridades provinciales para alcanzar acuerdos y soluciones a la brevedad", según se destacó .

Por otra parte, se hizo saber que el Ministerio de Hacienda y Finanzas se encuentra elaborando una propuesta superadora destinada al escalafón de Seguridad, consignando que "debido a desacuerdos internos entre los representantes de familiares y retirados, el petitorio escrito no pudo ser recepcionado formalmente por carecer de las firmas de responsabilidad correspondientes".

Ratificando la vocación de diálogo y entendimiento expresada por autoridades provinciales, familiares de agentes de Seguridad y personal retirado, el Gobierno de Jujuy, finalmente, hizo un llamado a la tranquilidad de toda la población, "ante la presencia de infiltrados que responden a sectores políticos ajenos al bienestar de las fuerzas de seguridad, quienes pretenden instalar confusión y temor de manera oportunista".

Subastarán vehículos

Bajo la modalidad de Subasta Pública Electrónica, el Ministerio de Hacienda y Finanzas ordenó que se proceda a la venta de vehículos en desuso, provenientes del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (Same).

Dicha Subasta Pública Electrónica se cumplirá desde las 10 del 9/3 hasta las 10 del 18/3 y por mayor información, los interesados podrán recabarla en subastas.jujuy.gob.ar.

 

