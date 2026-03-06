15°
6 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

deporte social
LIGA PROFESIONAL
Futbol
Automovilismo
Policía de la Provincia
Florencia Santillán
Defensoría del Pueblo de Jujuy
Primero Jujuy
Cámara de diputados de Jujuy
Abra de Punta Corral
deporte social
LIGA PROFESIONAL
Futbol
Automovilismo
Policía de la Provincia
Florencia Santillán
Defensoría del Pueblo de Jujuy
Primero Jujuy
Cámara de diputados de Jujuy
Abra de Punta Corral

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1400.00

3884873397
PUBLICIDAD
Abra de Punta Corral

Tilcara: honras a la Virgen

La imagen ya fue entronizada y ayer comenzó la novena.

Viernes, 06 de marzo de 2026 00:08
LA VIRGEN EN EL TEMPLO TILCAREÑO

Las celebraciones 2026 en honor a la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral en Tilcara iniciaron el miércoles con la entronización de la sagrada imagen en la parroquia Nuestra Señora del Rosario y procesión por las calles de la ciudad.

Mientras que ayer comenzó la novena, que se extenderá hasta el 13 de este mes, con procesión por los barrios a las 16, a las 18.30 el rezo, a las 19.30 la Eucaristía y a las 20.30 la procesión hacia los barrios.

Hoy corresponderá a los barrios Matadero y Centro, mañana Pueblo Nuevo, el domingo 5 de Octubre y Pucará, el 9 en barrio Usina, el 10 La Falda y Alto de Malka, el 11 Escalinata y San Francisco, el 12 Radio Estación y Villa Las Rosas y el 13 Villa Florida.

El sábado 14, a las 5, partirá la peregrinación al Santuario del Abra para dejar la imagen; mientras que del 20 al 22 se concretará el 16º Encuentro de Jóvenes.

Las celebraciones en el Santuario serán el Domingo de Ramos -29 de marzo- a las 11 y a las 20; el Lunes Santo -30 de marzo- a las 20; el Martes Santo a las 8 peregrinación a la cruz, a las 10 Eucaristía y a las 16 la santa misa con bendición a las bandas de sikuris; a las 17 reunión y sorteo de relevos; a las 19.30 Eucaristía; a las 20.30 Retreta a la Virgen y a las 23 descanso.

El Miércoles Santo -1 de abril- a las 5 será la bendición e inicio de la peregrinación desde el Santuario y a las 19.30 la Eucaristía en el templo parroquial.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD