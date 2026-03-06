Tilcara: honras a la Virgen

Las celebraciones 2026 en honor a la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral en Tilcara iniciaron el miércoles con la entronización de la sagrada imagen en la parroquia Nuestra Señora del Rosario y procesión por las calles de la ciudad.

Mientras que ayer comenzó la novena, que se extenderá hasta el 13 de este mes, con procesión por los barrios a las 16, a las 18.30 el rezo, a las 19.30 la Eucaristía y a las 20.30 la procesión hacia los barrios.

Hoy corresponderá a los barrios Matadero y Centro, mañana Pueblo Nuevo, el domingo 5 de Octubre y Pucará, el 9 en barrio Usina, el 10 La Falda y Alto de Malka, el 11 Escalinata y San Francisco, el 12 Radio Estación y Villa Las Rosas y el 13 Villa Florida.

El sábado 14, a las 5, partirá la peregrinación al Santuario del Abra para dejar la imagen; mientras que del 20 al 22 se concretará el 16º Encuentro de Jóvenes.

Las celebraciones en el Santuario serán el Domingo de Ramos -29 de marzo- a las 11 y a las 20; el Lunes Santo -30 de marzo- a las 20; el Martes Santo a las 8 peregrinación a la cruz, a las 10 Eucaristía y a las 16 la santa misa con bendición a las bandas de sikuris; a las 17 reunión y sorteo de relevos; a las 19.30 Eucaristía; a las 20.30 Retreta a la Virgen y a las 23 descanso.

El Miércoles Santo -1 de abril- a las 5 será la bendición e inicio de la peregrinación desde el Santuario y a las 19.30 la Eucaristía en el templo parroquial.